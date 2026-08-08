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В Краснодаре второй раз за день отражают атаку ВСУ

В Краснодаре второй раз за 8 августа звучит сирена. Военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем канале в MAX.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее он просил жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасном месте. В случае нахождения дома нужно укрыться в помещении без окон. «Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке»,— говорится в сообщении. В случае нахождения на улице нужно спуститься в цокольный этаж ближайшего дома.

Маргарита Синкевич

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