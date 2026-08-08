В Крыму спрос на антидепрессанты вырос на 37%

В первом полугодии 2026 года в аптеках Крыма реализовали около 113,2 тыс. упаковок антидепрессантов на 94,2 млн руб. В денежном выражении продажи выросли на 50%, а в натуральном — на 27%. За год такие препараты подорожали в среднем на 9% — до 832 руб. за упаковку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спрос на анксиолитики в республике увеличился на 9% — реализовано почти 120,4 тыс. упаковок. В деньгах продажи выросли на 24% — до 69,1 млн руб. Средняя стоимость упаковки лекарства достигла 574 руб., что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Популярность снотворных и седативных средств, напротив, снизилась на 10%. В аптеках Крыма за шесть месяцев 2026 года реализовали 748,5 тыс. упаковок таких лекарств на сумму 112,9 млн руб. В денежном выражении объем продаж год к году вырос на 7%. В среднем упаковка лекарства за год подорожала на 19% — до 151 руб.

В топ 10 брендов по объемам продаж в денежном выражении вошли «Ципралекс» (16%), «Дулоксента» (10%), «Триттико» (8%), «Элицея» (8%), «Золофт» (7%), «Велаксин» (75), «Миртазапин» (4%), «Эсциталопрам» (4%), «Серената» (3%), «Феварин» (3%).

«Люди перестали “засыпать” тревогу — они начали обращаться к врачам за реальной помощью. Рост продаж рецептурных препаратов говорит о том, что проблема стала решаться системно, а не симптоматически. Спрос на снотворное падает, потому что люди предпочитают работать с причиной, а не со следствием. Они чаще обращаются за терапией, а не просто хотят “отключиться”. Информационный шум, хронический стресс, высокая нагрузка на психику — главные факторы, которые подталкивают людей к врачу. Обращаться за помощью к психиатру или психологу перестали стесняться, и это важный сдвиг»,— прокомментировал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Он добавил, что главный способ сохранить психическую устойчивость к стрессам — сон, движение, отдых и общение. «Если чувствуете, что тревога становится вашим постоянным спутником, не ждите кризиса. Идите к специалисту. Чем раньше начнете, тем быстрее возьмете состояние под контроль»,— рекомендует врач.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Севастополе в январе-июне 2026 года антидепрессантов в аптеках продали на 35,2 млн руб. Это на 49% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объем продаж вырос на 42% — до 46,4 тыс. упаковок. В среднем антидепрессанты за год подорожали на 5% — до 758 руб. за упаковку.

Маргарита Синкевич