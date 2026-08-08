На Кубани посещаемость кафе и ресторанов упала на 10%

В Краснодарском крае количество покупок в ресторанах, кафе и заведениях сегмента «фастфуд» (сетевые и несетевые торговые точки) в январе-июне 2026 года сократилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 7% — до 1 602 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным экспертов, средний чек покупки фастфуда составил 518 руб. Это на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок — ниже на 12% год к году. «На фоне снижения туристического трафика заметно снизился и объем покупок в общепите на Юге России. Ситуация особенно ярко проявилась в начале лета»,— прокомментировали в «Платформе ОФД».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму за этот же период посещаемость кафе и ресторанов упала на четверть, в Адыгее — на 9%.

Маргарита Синкевич