В Сочи девелоперы за шесть месяцев выручили 11,4 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года застройщики заработали на реализации квадратных метров на первичном рынке недвижимости (жилой и коммерческой, сделки по ДДУ) Сочи 11,4 млрд руб. Это в 4,2 раза ниже аналогичного показателя 2024 года и на 28,8% меньше, чем в январе-–июне прошлого года, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Волбушко / Коммерсантъ Фото: Сергей Волбушко / Коммерсантъ

По мнению основателя агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольги Изосиной, рынок недвижимости Сочи проходит фазу нормализации после аномального 2024 года. Тогда ажиотажный спрос наблюдался в связи с грядущим изменением условий льготной ипотеки. Она обратила внимание на то, что средний бюджет покупки недвижимости в Сочи продолжает расти: по данным bnMAP.pro, в 2026 году он закрепился в диапазоне 27–32 млн руб. против 18–24 млн годом ранее.

Маргарита Синкевич