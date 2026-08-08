В Севастополе 8 августа сбили 35 БПЛА

В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы 8 августа отразили две атаки украинских дронов. Они уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшую часть сбили над морем вдали от берега, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем официальном канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он уточняет, что пострадавших нет. Обнаружены небольшие повреждения в 12 многоквартирных домах в Гагаринском районе, Балаклавском районе и на Северной стороне, в десяти частных домах в Севастополе. Пулями посекло 10 машин.

Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после очередной атаки ВСУ на город. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор города Андрей Шевцов»,— говорится в сообщении ведомства в официальном канале в MAX.

Маргарита Синкевич