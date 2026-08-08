В Геленджике горит лес
В Геленджике, в районе хутора Джанхот, горит лес, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
После поступления сигнала диспетчеру бригады Краевого лесопожарного центра обнаружили возгорание в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве и приступили к тушению. Речь идет о популярном у отдыхающих месте под названием «Голубая бездна». Информация о площади возгорания не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Геленджике из-за угрозы атаки БПЛА 8 августа закрыли пляжи.