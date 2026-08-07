Главные новости за 7 августа. Кавказ

В первом полугодии 2026 года совокупная выручка здравниц Ставропольского края составила 26,8 млрд рублей, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25,7 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчете Росстата. Наибольший рост зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике, где доходы санаторно-курортных организаций увеличились в 1,8 раза — с 643,3 млн до 354,9 млн руб. При этом Ставропольский край показал более сдержанный рост — его здравницы нарастили выручку на 3,2%, до 25,9 млрд руб.

Производственный комплекс «Мастер» в Ставропольском крае демонстрирует устойчивый экономический результат: за первое полугодие суммарный доход предприятий-резидентов перешагнул отметку в 2 млрд руб., а отчисления в краевую казну составили более 200 млн руб. Площадка обеспечивает занятость порядка тысячи человек, сообщили в региональном минпроме.

Финансовый управляющий объявил о продаже имущества предпринимателя Константина Тедеева, признанного банкротом. На открытый аукцион выставили 24 лота с общей начальной стоимостью около 229,9 млн руб. Торги пройдут 15 сентября на электронной площадке МЭТС, прием заявок откроется 10 августа и завершится 13 сентября. Соответствующее сообщение появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Минераловодские таможенники пресекли попытку вывоза в Армению почти 16 млн руб. наличными. Деньги обнаружили у 29-летнего пассажира, который проходил через «зеленый» коридор международного аэропорта Минеральные Воды, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья отчиталось о достижении ключевого целевого показателя: доля опорных автомагистралей края, отвечающих установленным нормативам, составила 78,07% — именно такая цифра была заложена в план на 2026 год, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Мебельная промышленность Северного Кавказа продолжает наращивать обороты, уверенно выбиваясь из общенациональной тенденции к сокращению выпуска. По данным Росстата, в июне 2026 года предприятия СКФО изготовили продукцию на 761 млн рублей — против 753 млн руб. месяцем ранее. Совокупный объем производства за январь–июнь составил 4,7 млрд руб., пишет РБК Кавказ со ссылкой на гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова.

Ситуация с обеспечением горючим в Ставропольском крае вернулась в норму — об этом региональный оперштаб сообщил в социальных сетях. Утверждается, что логистика выстроена, автозаправочные станции получают дизель и бензин в штатном режиме, а суточный объем реализации топлива стабилизировался на отметке около 2,5 тыс. тонн.

Фестиваль «Железная грязь» пройдет с 14 по 16 августа на площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. В этом году мероприятие впервые пройдет за пределами Железноводска и станет частью программы 13-го Открытого чемпионата России по пахоте. Событие анонсировал в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.