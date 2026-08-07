Ставропольский парк «Мастер» пополнил региональный бюджет на 200 млн рублей

Производственный комплекс «Мастер» в Ставропольском крае демонстрирует устойчивый экономический результат: за первое полугодие суммарный доход предприятий-резидентов перешагнул отметку в 2 млрд руб., а отчисления в краевую казну составили более 200 млн руб. Площадка обеспечивает занятость порядка тысячи человек, сообщили в региональном минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минпром СК Фото: минпром СК

В настоящее время на территории парка сосредоточено свыше 50 компаний-резидентов, развернувших производство в корпусах общей площадью 112 тыс. кв. м. Номенклатура выпускаемой продукции охватывает широкий спектр направлений — от фанеры и электротехнического оборудования до лифтовых конструкций и автомобильных прицепов. Значительная доля производимых товаров относится к категории импортозамещающих.

Параллельно с текущей деятельностью резидентов на площадке развернулось строительство четвёртой очереди комплекса. Первый этап расширения, предусматривающий ввод дополнительных производственных мощностей площадью 8290 кв. м, стартовал в нынешнем году. Сейчас подрядчики заняты расчисткой строительной зоны и подготовкой основания под фундамент. Разместить новых резидентов в возводимом корпусе планируется в 2027 году. К 2030 году совокупный прирост арендопригодных площадей должен достигнуть 22 тыс. кв. м. Финансовым инструментом реализации проекта выступает национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Правовую основу развития парка составляет соглашение между правительством Ставропольского края и ПАО «КамАЗ». Исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи региона Имран Айдамиров подчеркнул стратегическое значение объекта: «В рамках соглашения между Правительством Ставропольского края и ПАО КамАЗ продолжаем развивать индустриальный парк. Это стратегический проект по созданию благоприятных условий для развития бизнеса, в первую очередь малого и среднего. Для резидентов установлены льготные ставки арендной платы при высоком качестве подготовки самих площадей».

Станислав Маслаков