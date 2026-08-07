Минераловодская таможня задержала 16 млн рублей при попытке ввоза в Армению

Минераловодские таможенники пресекли попытку вывоза в Армению почти 16 млн руб. наличными. Деньги обнаружили у 29-летнего пассажира, который проходил через «зеленый» коридор международного аэропорта Минеральные Воды, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС РФ Фото: Пресс-служба ФТС РФ

В ручной клади инспекторы нашли пять пакетов с банкнотами на общую сумму около 16 млн руб., что соответствует примерно $220 тыс. по официальному курсу. В отношении мужчины возбудили дело по ст. 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров и денежных средств, расследование продолжается.

По данным Минераловодской таможни, выборочный контроль пассажиров проводили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии. Мужчина пояснил, что вез деньги для покупки автомобилей в Армении. Машины он подбирал через интернет-сервис, а после приобретения собирался организовать их доставку в Россию вместе с братом для дальнейшей перепродажи. При этом пассажир заявил, что не знал о вступивших в силу ограничениях на вывоз крупных сумм наличных рублей в государства Евразийского экономического союза.

Основанием для привлечения к ответственности стали новые правила, которые действуют с 1 апреля 2026 года. Их ввели указом президента РФ от 25 марта 2026 года №193. Документ существенно ужесточил порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Теперь физические лица могут вывозить через международные аэропорты суммы свыше эквивалента $100 тыс. только при наличии документов, подтверждающих законное происхождение средств. В частности, необходимо представить заверенные банком выписки о снятии наличных со счетов либо иные документы, перечень которых утвердило правительство РФ. Отсутствие таких подтверждений считается нарушением действующих ограничений.

Армения остается одним из наиболее востребованных направлений для покупки автомобилей российскими гражданами благодаря свободному перемещению товаров внутри ЕАЭС. Вместе с тем после введения новых ограничений таможенные органы обеих стран усилили контроль за перемещением крупных сумм наличных. Весной 2026 года Комитет государственных доходов Армении сообщил о выявлении нескольких случаев ввоза десятков миллионов российских рублей, которые затем обменивали на иностранную валюту без надлежащего оформления. По данным армянских властей, отдельные партии наличных достигали 72,6 млн и даже 113 млн руб., а полученные материалы передали для дальнейшего разбирательства.

Попытка вывоза 16 млн руб. стала одним из крупнейших подобных эпизодов, выявленных в аэропорту Минеральных Вод после вступления в силу новых правил. Ранее в этом транспортном узле правоохранительные органы уже пресекали попытки незаконного перемещения через границу золотых слитков стоимостью около 4,9 млн руб. и крупных партий табачной продукции, что свидетельствует об усилении контроля за трансграничным перемещением товаров и денежных средств через крупнейший аэропорт Северного Кавказа.

Станислав Маслаков