Активы ставропольского бизнесмена Тедеева выставили на торги за 230 млн рублей

Финансовый управляющий объявил о продаже имущества предпринимателя Константина Тедеева, признанного банкротом. На открытый аукцион выставили 24 лота с общей начальной стоимостью около 229,9 млн руб. Торги пройдут 15 сентября на электронной площадке МЭТС, прием заявок откроется 10 августа и завершится 13 сентября. Соответствующее сообщение появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Константин Тедеев — предприниматель из села Московского Изобильненского округа Ставропольского края, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя еще в 2007 году. До начала процедуры банкротства ему принадлежал крупный имущественный комплекс, включавший гостиничный бизнес, станции технического обслуживания, производственные объекты, недвижимость в Ставрополе и Предгорном округе, автопарк грузовой техники и предприятие по выпуску минеральной воды. Основная часть активов сосредоточена в селе Московском, где предприниматель развивал транспортный и сервисный бизнес.

История банкротства Тедеева продолжается почти девять лет. Производство по делу Арбитражный суд Ставропольского края возбудил в 2017 году по заявлению Федеральной налоговой службы. После рассмотрения требований кредиторов суд признал предпринимателя несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим утвердили Владимира Фоменко. За время процедуры суд рассмотрел десятки обособленных споров об оспаривании сделок, взыскании дебиторской задолженности, формировании конкурсной массы и определении стоимости имущества. Последним значимым судебным актом стало определение от 27 мая 2026 года, которым суд разрешил разногласия между участниками дела и установил начальные цены имущества для продажи. Именно это решение позволило финансовому управляющему назначить аукцион.

Параллельно с арбитражным процессом Константин Тедеев стал фигурантом уголовного дела. В 2020 году Изобильненский районный суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере. Суд установил, что в течение 2013 года через расчетные счета предпринимателя прошло более 164 млн руб., поступивших от коммерческих организаций по фиктивным договорам транспортных услуг. Следствие пришло к выводу, что эти средства обналичивались, а предприниматель удерживал комиссию в размере 6%. Полученный доход суд оценил в 9,85 млн руб. Именно после налоговых доначислений и последовавших судебных разбирательств предприниматель оказался в процедуре банкротства.

Самым дорогим лотом на предстоящих торгах стал имущественный комплекс в селе Московском по улице Гоголя, 127. Его начальная стоимость составляет 95,87 млн руб. В состав комплекса вошли земельный участок площадью 34,1 тыс. кв. м, гостиница площадью 945,7 кв. м, станция технического обслуживания площадью 881,1 кв. м, бытовой корпус площадью 310,4 кв. м и шиномонтажная мастерская площадью 58,7 кв. м. Этот объект формирует более 40% стоимости всей конкурсной массы. Вторым по стоимости лотом стал производственный комплекс в поселке Ясная Поляна Предгорного округа, оцененный в 44,99 млн руб. Он включает два цеха по производству и розливу минеральной воды и безалкогольных напитков общей площадью свыше 810 кв. м, магазин площадью 467,7 кв. м и основное производственное помещение площадью 200,6 кв. м. Именно этот объект отражает одно из основных направлений бизнеса предпринимателя до банкротства.

Еще одним крупным активом стал имущественный комплекс в Ставрополе на улице Индустриальной стоимостью 20,95 млн руб. В него вошли земельный участок площадью 948 кв. м и две квартиры площадью 58,9 и 47,9 кв. м. Отдельным лотом продается еще одна квартира площадью 143,1 кв. м с начальной стоимостью 10,32 млн руб. Кроме того, на торги выставлены производственная база в селе Московском стоимостью 15,73 млн руб., включающая производственный цех, склад, столовую, весовую и другие объекты, а также земельный участок площадью почти 3,4 га с руинированным зданием площадью 3,5 тыс. кв. м, оцененный в 7 млн руб.

Помимо недвижимости финансовый управляющий реализует автопарк предпринимателя. В перечень вошли Porsche Cayenne 2010 года выпуска стоимостью 2,17 млн руб., BMW 318 2015 года за 1,67 млн руб., Chevrolet Express за 2,42 млн руб., тягач Mercedes-Benz Actros за 3,74 млн руб., два грузовых автомобиля, семь полуприцепов общей стоимостью свыше 8 млн руб., а также права требования к трем физическим лицам почти на 5 млн руб. Условия торгов предусматривают шаг аукциона в размере 5% от начальной стоимости каждого лота и задаток в размере 20%. Победитель должен полностью оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи.

Станислав Маслаков