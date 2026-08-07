Ставропольские власти объявили о нормализации топливных поставок в регионе

Ситуация с обеспечением горючим в Ставропольском крае вернулась в норму — об этом региональный оперштаб сообщил в социальных сетях. Утверждается, что логистика выстроена, автозаправочные станции получают дизель и бензин в штатном режиме, а суточный объем реализации топлива стабилизировался на отметке около 2,5 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По словам заместителя министра энергетики, промышленности и связи края Василия Глушакова, топливные компании восстановили логистические схемы доставки, благодаря чему горючее поступает на автозаправки без задержек.

«Логистические цепочки у компаний выстроены, топливо доставляется вовремя к АЗС», — процитировал его слова оперштаб.

Средний суточный объем продаж горючего на прошлой неделе составил порядка 2,5 тыс. тонн. Отдельное внимание власти уделили аграрному сектору: сельхозпроизводители края полностью обеспечены необходимым объемом топлива — для этого были заключены соглашения с региональными операторами.

Между тем краевые власти продолжают разбираться в причинах подорожания горючего на частных заправках, а также роста стоимости проезда в общественном транспорте — соответствующую работу ведет управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Напомним, что проблемы с топливным снабжением в регионе начались ещё в июне: ряд АЗС в частном порядке ограничивал отпуск бензина — не более установленного объема на один автомобиль. Официальных ограничительных мер на уровне региона при этом не вводилось. Краевое Министерство промышленности впоследствии фиксировало общую стабилизацию обстановки, однако признавало, что точечные перебои на отдельных заправках сохранялись вплоть до последнего времени.

Станислав Маслаков