Производство мебели в СКФО за полугодие достигло 4,7 млрд рублей

Мебельная промышленность Северного Кавказа продолжает наращивать обороты, уверенно выбиваясь из общенациональной тенденции к сокращению выпуска. По данным Росстата, в июне 2026 года предприятия СКФО изготовили продукцию на 761 млн рублей — против 753 млн руб. месяцем ранее. Совокупный объем производства за январь–июнь составил 4,7 млрд руб., пишет РБК Кавказ со ссылкой на гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Наиболее интенсивный рост фиксировался весной: в марте выпуск превысил прошлогодний уровень на 29%, в апреле — на 26%. К завершению первого полугодия положительная динамика сохранялась в двузначном диапазоне. Тимур Иртуганов охарактеризовал подобную картину как «устойчивую положительную динамику на протяжении всего полугодия», подчеркнув, что округ по темпам опережает остальные российские регионы, хотя и уступает им по абсолютному объему рынка.

Потребительская активность в округе не отстаёт от производственной. Розничный товарооборот мебели в СКФО за первый квартал 2026 года достиг 11 млрд руб., что на 37% выше аналогичного показателя предшествующего года. Иртуганов связывает подобный спрос с демографической спецификой территории и активным развитием индивидуального жилищного строительства.

Коммерческий директор ателье мебели Mr.DOORS Александр Гаврилин расширяет этот перечень причин. По его мнению, на рынок одновременно работают три ключевых фактора. «В регионе сохраняется один из самых высоких темпов естественного прироста населения в России — это напрямую транслируется в спрос: появляются новые домохозяйства, растет потребность в первичном обустройстве жилья», — пояснил он. Помимо демографии, Гаврилин называет расширение туристической инфраструктуры ещё одним значимым драйвером регионального рынка.

Общероссийская картина выглядит принципиально иначе. За январь–апрель 2026 года производство мебели по стране в денежном выражении сократилось на 2% — до 166,8 млрд руб., а в натуральном — на 5,5%, до 29,8 млн единиц. На этом фоне показатели Северного Кавказа воспринимаются отраслевыми экспертами как исключение, обусловленное специфическими социально-экономическими условиями макрорегиона.

Станислав Маслаков