На Ставрополье в рамках Чемпионата по пахоте пройдет Фестиваль грязи

Фестиваль «Железная грязь» пройдет с 14 по 16 августа на площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. В этом году мероприятие впервые пройдет за пределами Железноводска и станет частью программы 13-го Открытого чемпионата России по пахоте. Событие анонсировал в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Гостей фестиваля ждут спортивные и оздоровительные активности с использованием тамбуканской грязи и минеральной воды из скважин Железноводска. На территории «МинводыЭКСПО» оборудуют площадки для футбола и волейбола в лечебной грязи, полосу препятствий, зоны грязевых ванн и спа-процедур, а также раздевалки и душевые. В программе также заявлен чемпионат по футболу на грязевой площадке среди команд территорий Ставропольского края.

Фестиваль продолжит традицию «Железной грязи», которую власти Ставрополья используют как инструмент событийного туризма на Кавказских Минеральных Водах. В 2022 году мероприятие в Железноводске за два дня посетили более 100 тыс. человек. Тогда организаторы привезли на площадку 40 тонн тамбуканской грязи, а для ее смывания использовали Славяновскую минеральную воду из 69-й скважины.

Первый фестиваль «Железная грязь» собрал около 10 тыс. человек из 30 регионов России. В последующие годы мероприятие стало одним из наиболее массовых событийных проектов курортов Кавказских Минеральных Вод. В 2022 году на фестивальной площадке проводили грязевые футбольные и волейбольные матчи, конкурсы, полосу препятствий и соревнования за звания короля и королевы грязи.

«Железная грязь» пройдет одновременно с крупным аграрным мероприятием. 13-й Открытый чемпионат России по пахоте состоится 14–16 августа на поле возле «МинводыЭКСПО». На соревнования приедут механизаторы более чем из 50 регионов России и дружественных стран. Посетителям также покажут сельскохозяйственную технику более 50 производителей, проведут тест-драйвы, тракторные гонки, выставку и парад ретротехники, ярмарку фермерской продукции, винную ярмарку и сырный фестиваль. Вход на чемпионат свободный.

По данным организаторов, за последние несколько лет чемпионат по пахоте посетили более 470 тыс. зрителей. В соревнованиях за это время участвовали команды из 64 российских регионов и 13 зарубежных стран. В 2026 году площадка объединит аграрную выставку, профессиональные соревнования и фестивальную программу, в которую войдет «Железная грязь».

Для Ставропольского края это уже не первый опыт совмещения курортного и событийного туризма с крупными массовыми мероприятиями. В 2026 году власти рассчитывают использовать фестиваль и чемпионат для привлечения гостей в Минеральные Воды и на курорты Кавминвод. Сам фестиваль «Железная грязь» при этом сохранит прежнюю концепцию: участники смогут буквально погрузиться в один из главных природных ресурсов региона, сыграть в грязевой футбол или волейбол и пройти полосу препятствий.

Станислав Маслаков