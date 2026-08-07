Санатории Северного Кавказа увеличили доходы на 4%

В первом полугодии 2026 года совокупная выручка здравниц Ставропольского края составила 26,8 млрд рублей, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25,7 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике, где доходы санаторно-курортных организаций увеличились в 1,8 раза — с 643,3 млн до 354,9 млн руб. При этом Ставропольский край показал более сдержанный рост — его здравницы нарастили выручку на 3,2%, до 25,9 млрд руб.

Противоположная динамика наблюдается в остальных регионах СКФО. В Карачаево-Черкесии зафиксировано падение доходов на 32% — до 11,2 млн руб. Северная Осетия продемонстрировала снижение на 26% — до 44,7 млн руб. Дагестанские санатории показали наименьшее отклонение от прошлогодних показателей, сократив выручку всего на 3% — до 167,9 млн руб.

В общероссийском масштабе отрасль демонстрирует более уверенный рост. За первые шесть месяцев 2026 года совокупная выручка санаториев страны достигла 116,2 млрд руб., что на 13% больше показателя прошлого года (102,8 млрд руб.).

Наталья Белоштейн