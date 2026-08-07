Ставропольский край выполнил годовой план по ремонту опорной дорожной сети

Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья отчиталось о достижении ключевого целевого показателя: доля опорных автомагистралей края, отвечающих установленным нормативам, составила 78,07% — именно такая цифра была заложена в план на 2026 год, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Работы по обновлению дорожного полотна ведутся в регионе в рамках профильной программы нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Координацию этого направления губернатор Владимир Владимиров возложил на краевое министерство транспорта. Дополнительным источником финансирования выступает региональная казна.

За истекший период текущего года завершен ремонт двух значимых транзитных маршрутов — Будённовск — Арзгир и Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Параллельно подходят к финишной стадии работы на трех участках федеральной трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь: в общей сложности обновляется 36 километров дорожного покрытия.

Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа пояснил значимость проводимых мероприятий. «Опорную сеть составляют ключевые магистрали, их состояние обеспечивает бесперебойную логистику, снижает транспортные издержки, способствует развитию торговли, промышленности и инвестиционной привлекательности региона», — отметил он.

По существу, речь идет о каркасе транспортной системы страны: именно опорные маршруты связывают между собой отдельные территории и создают условия для устойчивого экономического роста на местах, заявили в миндоре Ставрополья.

Станислав Маслаков