Главные новости за 7 августа. Ростов-на-Дону и область

Минприроды Ростовской области зафиксировало многократное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в двух микрорайонах Ростова-на-Дону — Левенцовке и Платовском. Соответствующие данные содержатся в журнале ведомства «Экологический вестник Дона».

На начало июля 2026 года жители Ростовской области держали на банковских счетах и срочных вкладах около 1,3 трлн руб. — на 10,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного главного управления Центробанка России.

В программу реконструкции ключевых медицинских объектов Ростовской области включены реконструкции больниц Таганрога и Азова. Общий объем финансирования двух проектов превышает 23,4 млрд руб. Соответствующая информация содержится в комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Ростовской области до 2036 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

В Ростовской области внесли изменения в распределение субвенций между муниципалитетами на приобретение жилья для детей-сирот. Финансирование проекта сокращено для 27 муниципалитетов. При этом общий объем средств на эти цели в 2026 году останется неизменным — почти 2,5 млрд руб. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона о распределении субвенций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Результаты масштабного мониторинга питьевого водоснабжения опубликованы в Экологическом вестнике Дона — официальном издании регионального министерства природы. Документ фиксирует итоги 2025 года и свидетельствует о сохраняющихся трудностях с качеством воды, поступающей потребителям через централизованные системы водоснабжения Ростовской области. Лабораторному контролю подверглись 12 946 образцов питьевой воды, отобранных непосредственно у потребителей. Из этого числа 1 248 проб, или 9,6%, не удовлетворили установленным гигиеническим требованиям.

Проект строительства нового путепровода между улицами Доватора и Таганрогской в Ростове-на-Дону не прошел государственную экспертизу. В Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) появилось отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий. Заказчиком работ выступил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова. Причины отрицательного заключения в материалах реестра не раскрываются, что соответствует сложившейся практике публикации таких документов.

Ростовское министерство природных ресурсов опубликовало очередной выпуск Экологического вестника Дона, в котором зафиксирована серьезная угроза подтопления жилых кварталов на окраине Донецка Ростовской области. Источником потенциального ЧП названы четыре ликвидированных горнодобывающих предприятия — шахты Донецкая, Гундоровская, Центральная и Изваринская.

Ростов-на-Дону намерен использовать грядущий юбилей как точку опоры для качественного преобразования городской среды. В интервью отраслевому изданию «Вестник» руководитель городской администрации Александр Скрябин обрисовал долгосрочные ориентиры развития донской столицы — вплоть до 2049 года. По расчетам Александра Скрябина, к середине века численность жителей донской столицы способна перешагнуть отметку в 1,5 млн, а то и приблизиться к 2 млн человек. Одновременно город претендует на попадание в топ-10 российских городов по совокупному качеству жизни.