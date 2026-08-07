Проект важного путепровода в Ростове-на-Дону не прошел экспертизу

Проект строительства нового путепровода между улицами Доватора и Таганрогской в Ростове-на-Дону не прошел государственную экспертизу. В Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) появилось отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Заказчиком работ выступил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова. Причины отрицательного заключения в материалах реестра не раскрываются, что соответствует сложившейся практике публикации таких документов.

Проект входит в число крупнейших транспортных инициатив, призванных разгрузить северо-западную часть Ростова и обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Военвед. Идея строительства дороги появилась еще в генеральном плане города 2007 года, однако практическую разработку власти начали значительно позже. В 2022 году тогдашний глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о планах соединить Змиевку с улицей Таганрогской новым транспортным коридором, который должен был стать альтернативой существующим маршрутам через Змиевский проезд.

Согласно проектным решениям, дорога должна получить четыре полосы движения общей протяженностью около 1,4 км. На трассе планировали разместить шесть остановок общественного транспорта, а расчетная скорость движения автомобилей должна составить от 50 до 80 км/ч. Самым сложным инженерным сооружением проекта станет путепровод длиной около 265 м через железнодорожные пути. Новая магистраль должна пройти от улицы Доватора по реконструируемым улицам Алейникова, Шаповалова и Литовской, затем пересечь железную дорогу и выйти на улицу Таганрогскую в районе памятника «Авиаторам всех поколений». Именно этот маршрут должен обеспечить дополнительный въезд и выезд для жителей Военведа, снизив нагрузку на существующую дорожную сеть.

Неудача с прохождением экспертизы стала очередной проблемой для крупных дорожных проектов Ростова. Практически одновременно с путепроводом город продвигает строительство дублера Змиевского проезда — соединительного участка между улицами Доватора и Зоологической. Этот проект также столкнулся с отрицательным заключением государственной экспертизы весной 2025 года, после чего документацию пришлось перерабатывать. По данным администрации города, обновленный проект планировали вновь направить на экспертизу в 2026 году. Дублер предусматривает строительство четырехполосной дороги протяженностью около 1,4 км, которая должна связать Октябрьский, Советский, Железнодорожный и Ленинский районы с перспективным выходом на федеральную трассу Р-280 «Новороссия» и Западную хорду. Прогнозируемая интенсивность движения по этой дороге достигает 59–69,3 тыс. автомобилей в сутки.

Еще в марте 2026 года администрация Ростова заявляла, что рассчитывает до конца года получить положительные заключения государственной экспертизы сразу по семи проектам строительства и реконструкции дорог. В этот перечень вошли как новый путепровод между улицами Доватора и Таганрогской, так и дублер Змиевского проезда, а также развязка на въезде к территории старого аэропорта, реконструкция улиц Доватора, Оганова и Орбитальной. На разработку проектной документации по этим объектам город предусмотрел свыше 1,34 млрд руб., однако власти сразу оговаривали, что сроки строительства будут зависеть от бюджетного финансирования. Отрицательное заключение экспертизы по путепроводу означает, что проектировщикам предстоит устранить замечания и повторно представить документацию на государственную проверку, после чего город сможет вернуться к вопросу о начале строительства.

Станислав Маслаков