Каждая десятая проба воды в Ростовской области оказалась небезопасной для питья

Результаты масштабного мониторинга питьевого водоснабжения опубликованы в Экологическом вестнике Дона — официальном издании регионального министерства природы. Документ фиксирует итоги 2025 года и свидетельствует о сохраняющихся трудностях с качеством воды, поступающей потребителям через централизованные системы водоснабжения Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Лабораторному контролю подверглись 12 946 образцов питьевой воды, отобранных непосредственно у потребителей. Из этого числа 1 248 проб, или 9,6%, не удовлетворили установленным гигиеническим требованиям.

Территориальный срез данных выявил существенное расхождение между городскими и сельскими территориями. В населенных пунктах с городским статусом доля нестандартных проб из водопроводных сетей составила 8,3%, тогда как в районах этот показатель достиг 17,9% — то есть оказался более чем вдвое выше.

Специалисты связывают сложившуюся картину прежде всего с техническим состоянием водоподготовки: несовершенством действующих технологий очистки и фактическим отсутствием систем обработки высокоминерализованных подземных водоносных горизонтов, которые особенно характерны для периферийных районов области.

К числу основных параметров, по которым фиксируются отклонения от нормы, вестник относит общую минерализацию и жесткость, а также превышение допустимого содержания железа, марганца, аммиака, нитритов и нитратов.

Авторы доклада акцентируют внимание на рисках для здоровья населения. Систематическое употребление воды с повышенной минерализацией способно спровоцировать развитие мочекаменной болезни и артериальной гипертензии. Избыточная концентрация железа, в свою очередь, негативно отражается на состоянии кожных покровов.

Определенный прогресс в отчёте всё же прослеживается. Если в 2024 году нормативным требованиям не отвечали 17,9% водопроводов региона, то в 2025-м этот показатель снизился до 15% — что свидетельствует о пусть и постепенном, но движении в верном направлении.

Отдельного внимания заслуживает сравнительная таблица муниципалитетов с наиболее критическим положением дел. Безусловным аутсайдером рейтинга стал Новошахтинск: там гигиеническим нормам не отвечают 41,5% проанализированных проб питьевой воды. На второй строчке расположился Каменск-Шахтинский с показателем 32,7%, замкнул тройку Азов — 18,7%.

Публикация вестника актуализирует вопрос о необходимости модернизации водопроводной инфраструктуры области, прежде всего в малых городах и сельской местности, где износ оборудования и устаревшие технологии очистки продолжают определять качество воды, ежедневно поступающей в дома жителей.

Станислав Маслаков