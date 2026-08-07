В Ростове зафиксировано 12-кратное превышение формальдегида в воздухе

Минприроды Ростовской области зафиксировало многократное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в двух микрорайонах Ростова-на-Дону — Левенцовке и Платовском. Соответствующие данные содержатся в журнале ведомства «Экологический вестник Дона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным последнего мониторинга, средняя концентрация опасного вещества в Левенцовке превышает норму в 12 раз. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в районе ул. Доватора (дома №№ 146–168), где разовое превышение составило 3,9 раза.

В Платовском микрорайоне ситуация не менее тревожная: исследования на трёх точках — ул. Тимофеева, 9, Художественная, 5/16 и 9, показали превышение нормы. Максимальное значение зафиксировано на ул. Художественной, 9, где концентрация формальдегида превысила допустимую в 4,8 раза.

Дополнительные исследования выявили другие экологические проблемы микрорайонов. В Платовском содержание пыли превысило норму в 3,1 раза. На Левенцовке этот показатель оказался еще выше — в 5,4 раза. Рядом с заводом «Эмпилс» также зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в 1,6 раза и фенола в 2,6 раза.

Ученые, проводившие исследования, констатировали крайне неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха в обоих микрорайонах города.

Наталья Белоштейн