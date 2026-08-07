Дома ростовского Донецка может затопить вода из закрытых шахт

Ростовское министерство природных ресурсов опубликовало очередной выпуск Экологического вестника Дона, в котором зафиксирована серьезная угроза подтопления жилых кварталов на окраине Донецка Ростовской области. Источником потенциального ЧП названы четыре ликвидированных горнодобывающих предприятия — шахты Донецкая, Гундоровская, Центральная и Изваринская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным ведомства, подземные пустоты закрытых шахт Восточного Донбасса заполнены водой примерно на 95%. Накопившийся объем грунтовых вод создаёт давление, способное привести к их выходу на дневную поверхность. Наиболее вероятным местом прорыва специалисты называют пойму реки Большая Каменка в районе бывшей шахты Северо-Гундоровская.

Согласно оценкам экспертов, в зону возможного подтопления попадают порядка 26 домовладений на городской периферии Донецка. Кроме того, угроза распространяется за границу Ростовской области. Суммарно под угрозой находятся порядка 44 домов.

Между тем последствия закрытия угольных предприятий уже дают о себе знать. В 2025 году профильные специалисты обследовали 443 площадки с повышенным риском просадки грунта. По итогам проверки задокументированы 12 провалов земли, три из которых выявлены непосредственно в 2025 году — в непосредственной близости от шахт Калитва, Соколовская и Глубокая.

Помимо природных деформаций рельефа, в ходе обследования ликвидированных горных объектов обнаружены 20 несанкционированных раскопов вблизи старых выработок. Материалы об их устранении переданы в местные органы исполнительной власти.

Проблема затопления закрытых шахт имеет долгосрочный характер: именно Восточный Донбасс стал одним из первых угольных регионов страны, где массовая ликвидация горнодобывающих предприятий в 1990-е и 2000-е годы повлекла за собой системные экологические и инфраструктурные последствия для проживающего над бывшими выработками населения.

Станислав Маслаков