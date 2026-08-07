На Дону 27 муниципалитетам сократили субвенции на жилье для сирот

В Ростовской области внесли изменения в распределение субвенций между муниципалитетами на приобретение жилья для детей-сирот. Финансирование проекта сокращено для 27 муниципалитетов. При этом общий объем средств на эти цели в 2026 году останется неизменным — почти 2,5 млрд руб. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона о распределении субвенций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, увеличение финансирования получили только Ростов-на-Дону (977,4 тыс. руб.), Белокалитвинский (595,8 тыс. руб.) и Миллеровский районы (6,6 млн руб.). Лидером по абсолютному приросту (93,7 млн руб.) стали Шахты.

Сокращение финансирования затронуло 27 муниципальных образований, причем у некоторых снижение составило более 10%. В Кашарском районе финансирование сокращено на 37,5%, Чертковском — на 50%, в Гуково — 40%.

Среди крупных городов прежние объемы субвенций сохранили Таганрог и Новочеркасск.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что министерство строительства Ростовской области внесло изменения в распределение субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 2026 год: в 14 территориях финансирование увеличено, еще 29 городов и районов столкнулись с сокращением ассигнаций. Наиболее значимое сокращение субвенций отмечается в Батайске (-3,1 млн руб.) и Таганроге (-2,4 млн руб.).

Наталья Белоштейн