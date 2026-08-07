Ипотечные обязательства дончан выросли на 16% до 539,5 млрд рублей

На начало июля 2026 года жители Ростовской области держали на банковских счетах и срочных вкладах около 1,3 трлн руб. — на 10,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного главного управления Центробанка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Управляющий отделением Наталья Леонтьева отметила, что депозиты сохраняют привлекательность, несмотря на постепенное снижение процентных ставок вслед за ключевой ставкой регулятора.

«Максимальная ставка по рублевым депозитам населения в десяти крупнейших банках страны в третьей декаде июня была на уровне почти 13% годовых против более чем 18% годом ранее. При этом доходность вкладов остается выше региональной инфляции, которая в июне в годовом выражении составила 5,9%», — приводят в сообщении слова госпожи Леонтьевой.

По словам управляющей, денежно-кредитные условия остаются умеренно жесткими, что необходимо для устойчивого замедления инфляции. Банк России намерен обеспечить ее возвращение к 4% и закрепление на этом уровне на прогнозном горизонте.

Кредитный портфель жителей Дона за год вырос на 9,5% и к 1 июля составил около 950 млрд руб. Наиболее заметно увеличились обязательства по ипотеке — почти на 16%, до 539,5 млрд руб. Рост спроса на ипотечные кредиты был обусловлен в том числе ожиданиями изменения условий по семейной ипотеке с июля, однако вступление поправок в силу перенесли на более поздний срок.

Константин Соловьев