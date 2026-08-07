Александр Скрябин: к 2049 году население Ростова может достичь 2 млн человек

Ростов-на-Дону намерен использовать грядущий юбилей как точку опоры для качественного преобразования городской среды. В интервью отраслевому изданию «Вестник» руководитель городской администрации Александр Скрябин обрисовал долгосрочные ориентиры развития донской столицы — вплоть до 2049 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

До двухвекового юбилея остается 23 года, однако градоначальник убежден: именно сейчас необходимо формировать стратегию, способную вывести Ростов в число российских городов-лидеров. В приоритете — жилищное строительство, современная транспортная и социальная инфраструктура, новые учебные заведения, медицинские учреждения, спортивные комплексы и благоустроенные общественные территории.

Уже сегодня по темпам возведения жилья Ростов прочно удерживает место в пятерке наиболее динамичных городов-миллионников страны. В 2025 году введено в эксплуатацию 1 138,7 тыс. кв. м — на 7,5% больше, чем в предыдущем. В 2026-м ожидается очередной рекорд: застройщики планируют сдать порядка 1 289,6 тыс. кв. м.

Флагманским проектом городского масштаба остается «Новый Ростов», разворачивающийся на площадке бывшего аэропорта. Суммарная жилая ёмкость территории составляет 1,8 млн кв. м, а совокупный объем вложений достигает 132 млрд рублей. На сегодняшний день здесь уже введены в строй 24 жилых корпуса, возведены школа и несколько детских дошкольных учреждений.

Параллельно идет интенсивное освоение Левобережья: все 13 многоквартирных домов переданы жильцам, открылась школа на 1100 учебных мест, разбит экопарк с искусственным водоемом. На улице Пойменной формируется полноценный жилой квартал с двумя школами, тремя детскими садами и поликлиникой; площадь зелёных насаждений в этом районе превысит 75 гектаров.

По расчетам Александра Скрябина, к середине века численность жителей донской столицы способна перешагнуть отметку в 1,5 млн, а то и приблизиться к 2 млн человек. Одновременно город претендует на попадание в топ-10 российских городов по совокупному качеству жизни.

К разработке стратегии развития до 2049 года мэрия города намерена привлечь власть, бизнес-сообщество, образовательные и культурные институции, а также самих горожан. В пример Александр Скрябин привел опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чьи юбилейные программы дали мощный импульс для модернизации этих городов, и задался риторическим вопросом: «Чем Ростов хуже?»

Станислав Маслаков