В Ростовской области в реконструкцию двух больниц вложат 23 млрд рублей

В программу реконструкции ключевых медицинских объектов Ростовской области включены реконструкции больниц Таганрога и Азова. Общий объем финансирования двух проектов превышает 23,4 млрд руб. Соответствующая информация содержится в комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Ростовской области до 2036 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основной объем средств — 18,8 млрд руб. будет направлен на реконструкцию городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Таганроге. Работы планируется провести в три этапа с 2025 по 2031 год. После завершения работ лечебное учреждение сможет принимать 524 пациента одновременно на площади 57,6 тыс. кв. м.

Второй крупный проект — реконструкция центральной городской больницы в Азове с возведением новых поликлинических корпусов. На эти цели предусмотрено 4,6 млрд руб. После модернизации учреждение сможет обслуживать 600 пациентов в смену на площади 14 тыс. кв. м. Завершение работ запланировано на 2030 год.

Финансирование проектов будет осуществляться из областного (6,8 млрд руб.) и федерального (16,6 млрд руб.) бюджетов.

График финансирования предусматривает постепенное увеличение объемов вложений с пиком в 2028-2029 годах, когда на таганрогский проект планируется направлять по 3,1 млрд руб. ежегодно.

Ответственными исполнителями выступают министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» и министерство здравоохранения региона.

Наталья Белоштейн