Главные новости за 27 июля — 2 августа. Кубань, Крым, Адыгея

По итогам января—мая 2026 года Краснодарский край занял третье место в России по темпам роста оборота розничной торговли с показателем +11,5%, уступив лишь Чукотскому АО (+18,8%) и Ивановской области (+12,2%). В целом по стране оборот вырос на 5% (до 84 регионов с положительной динамикой), при этом аналитики связывают ускорение с ростом зарплат и отмечают, что наиболее активно растет торговля непродовольственными товарами (+7,2%).

Государственный советник юстиции 3-го класса Виктор Винецкий назначен прокурором Краснодарского края и приступил к обязанностям 27 июля 2026 года. До этого он работал первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга, а ранее занимал должность прокурора Невского района города.

При падении обломков БПЛА в поселке Волна Темрюкского района на территории предприятия произошло возгорание, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийск за неделю к 24 июля вырос с $25,5 до $26,6 за баррель из-за увеличения страховых премий при перевозке через Черное море и нестабильной обстановки в регионе, что привело к уходу части судовладельцев и снижению числа загруженных танкеров.

В Краснодарском крае создадут рабочую группу для помощи предпринимателям, пострадавшим от атак БПЛА. Власти, банки и деловые объединения подготовят меры поддержки, включая реструктуризацию кредитов и льготное финансирование.

В результате ночной атаки на Крым погибли два человека, еще пятеро ранены. Глава республики Сергей Аксенов пообещал помощь семьям погибших и пострадавшим.

На заседании предложили создать мобильные огневые группы для защиты объектов, преимущественно из числа сотрудников предприятий. Участникам групп предусмотрена ежемесячная выплата из краевого бюджета в размере 50 тыс. рублей.

В результате атаки ВСУ на пассажирский автобус Краснодар—Донецк утром 31 июля пострадали не менее восьми человек, один из них в тяжелом состоянии в реанимации. Атака произошла на фоне массированного удара 371 беспилотником по регионам России, из которых 150 дронов сбиты над Ростовской областью, где также пострадала женщина и поврежден жилой дом.