При падении обломков БПЛА в Темрюкском районе Кубани пострадали четыре человека

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий. В результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По предварительной информации, после падения обломков на территории предприятия произошло возгорание. Для ликвидации последствий на место направили оперативные и специальные службы.

В результате происшествия травмы получили четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии четвертого пострадавшего не уточняется.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией последствий падения обломков и возникшего после этого возгорания.

Поселок Волна расположен в Темрюкском районе Краснодарского края. По данным региональных властей, обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий населенного пункта. После этого произошло возгорание, к ликвидации которого привлекли профильные службы.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Троих из них доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Других подробностей о характере полученных травм и масштабах возгорания на момент публикации не приводится. Оперативные и специальные службы продолжают работу на месте происшествия, устанавливая обстоятельства случившегося и устраняя его последствия.

Мария Удовик