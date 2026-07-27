Кубань стала одним из лидеров среди регионов РФ по росту оборота розничной торговли

Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по темпам роста оборота розничной торговли по итогам января—мая 2026 года. Как следует из исследования «РИА Новости», показатель в регионе увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где оборот розничной торговли вырос на 18,8%. Второе место заняла Ивановская область с показателем 12,2%. В пятерку также вошли Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%).

В целом по России за первые пять месяцев 2026 года оборот розничной торговли увеличился на 5%, что на 2 п. п. превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Аналитики связывают такую динамику с ростом заработных плат. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировала торговля непродовольственными товарами (+7,2%), тогда как продажи продуктов питания увеличились на 2,8%.

По данным исследования, рост оборота розничной торговли зафиксирован в 84 регионах страны, при этом более чем на 10% показатель увеличился в пяти субъектах. Единственным регионом, где отмечено снижение, стал Ямало-Ненецкий автономный округ — оборот сократился на 2,9%.

По объему розничной торговли на одного жителя лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область. В то же время наиболее низкие показатели зафиксированы в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Тыве. По оценке аналитиков РИА Новости, положительная динамика в сфере розничной торговли сохранится и в дальнейшем благодаря росту доходов населения.

Вячеслав Рыжков