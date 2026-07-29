Власти Кубани создают рабочую группу для пострадавших предпринимателей

По поручению губернатора Краснодарского края в регионе создадут рабочую группу для оперативной поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов на складской комплекс. Оказывать помощь бизнесу планируют в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что основной задачей станет не разовая помощь, а выработка комплекса решений, которые позволят предпринимателям в максимально короткие сроки восстановить работу. По его словам, профильные ведомства и институты поддержки бизнеса подготовят дополнительные меры поддержки, а совместно с налоговыми органами рассмотрят возможность предоставления преференций предпринимателям, понесшим ущерб в результате атак беспилотников.

В состав рабочей группы войдут представители профильных органов исполнительной власти, институтов поддержки предпринимательства, деловых объединений, банковского сектора и других заинтересованных организаций. Предполагается, что они будут координировать меры поддержки и рассматривать обращения пострадавших предприятий.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько сообщила, что на горячую линию центра «Мой бизнес» продолжают поступать обращения от предпринимателей, пострадавших в результате атак БПЛА. По ее словам, каждую ситуацию анализируют индивидуально, после чего формируют предложения по дополнительным мерам поддержки.

Она также отметила, что к этой работе уже подключились ведущие организации банковского сектора. Банки готовы рассматривать обращения предпринимателей о реструктуризации действующих кредитов, предоставлении кредитных каникул, а также бесплатно оказывать юридическую и другую помощь. По словам Юлии Приходько, задача состоит в том, чтобы предоставить бизнесу максимально широкий набор инструментов поддержки с учетом потребностей каждого конкретного предприятия.

В администрации края сообщили, что специалисты горячей линии центра «Мой бизнес» консультируют предпринимателей по действующим мерам государственной поддержки, помогают подобрать инструменты сопровождения и фиксируют каждое обращение. Кроме того, в регионе продолжают действовать упрощенные условия предоставления поручительств Фонда развития бизнеса, а также программы льготного микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для консультаций предприниматели могут обращаться на горячую линию центра «Мой бизнес».

Мария Удовик