Скидка на нефть Urals в Новороссийске увеличилась из-за рисков в Черном море

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийск на условиях FOB за неделю к 24 июля увеличился с $25,5 до $26,6 за баррель. Такие данные привели в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики связали расширение скидки с ростом страховых премий при перевозке нефти через Черное море. Более высокий дисконт в Новороссийске в последний раз фиксировали в феврале. Средняя экспортная стоимость Urals, по оценке ЦЦИ, составила $69,2 за баррель, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Рост стоимости перевозок подтвердили и в агентстве Platts, входящем в S&P Global. По его данным, в июле транспортировка российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии подорожала на 14,6%, поскольку судовладельцы увеличили надбавки за риск. Дополнительное влияние на ситуацию оказали события 19 и 20 июля, когда Каспийский трубопроводный консорциум, через который проходит около 80% экспорта казахстанской нефти через Новороссийск, сообщил об атаках на танкеры и временно приостановил погрузку нефти. Минэнерго Казахстана 27 июля заявило о возобновлении отгрузок через КТК.

По последним данным ЦЦИ, в июне через Новороссийск в среднем экспортировали 98 тыс. т российской нефти в сутки, что соответствовало 18,8% морского экспорта. При этом в период с 6 по 12 июля среднесуточные отгрузки составляли 43 тыс. т, или 8,7% общего объема, а с 13 по 19 июля — 80 тыс. т, или 16%.

По информации Bloomberg, за неделю с 20 по 26 июля в Новороссийске загрузили российской нефтью четыре танкера. Это на три судна меньше, чем неделей ранее, и вдвое меньше показателя за период с 6 по 12 июля. Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отметил, что нестабильная обстановка в Черном море привела к уходу части судовладельцев, которые отказались подвергать танкеры дополнительным рискам независимо от страхового покрытия. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов обратил внимание, что экспорт казахстанской нефти сильнее зависит от работы Новороссийска, чем поставки российской нефти.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что при временном снижении отгрузок через Новороссийск часть объемов перераспределят в балтийские порты. По данным ЦЦИ, за неделю дисконт на Urals в Приморске, наоборот, сократился с $26,8 до $26 за баррель. Аналитики связали это с уменьшением предложения саудовской нефти из-за морской блокады со стороны йеменских хуситов, что поддержало спрос на российское сырье. В S&P Global отметили, что большинство судоходных компаний отказались от транзита саудовской нефти через Баб-эль-Мандебский пролив и предпочли маршрут через Суэцкий канал, что увеличило сроки доставки нефти из Саудовской Аравии в Китай примерно на 30 дней.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что в дальнейшем скидки на российскую нефть будут все больше различаться в зависимости от порта отгрузки. По его мнению, на ситуацию также повлияет изменение географии поставок: после отказа США продлевать лицензию на покупку российской нефти, уже загруженной на танкеры, значительная часть поставок в Индию проходит через третьи страны, прежде всего Египет и Сингапур. При этом роль Египта, как считает эксперт, может временно сократиться из-за рисков судоходства в Черном море. По данным ЦЦИ, индийские импортеры пока не заключают долгосрочные контракты на поставку российской нефти, ожидая прояснения геополитической ситуации.

Игорь Юшков также считает, что дисконт на Urals сохранится на высоком уровне из-за расходов на теневой флот, страхование и цепочку посредников. Вместе с тем совокупных мощностей российских портов, по его оценке, достаточно для вывоза сырья, особенно на фоне сокращения объемов переработки и действующего запрета на экспорт нефтепродуктов.

Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук прогнозирует, что при сохранении стабильных объемов экспорта выручка российских нефтяных компаний по итогам июля может оказаться примерно на 15% ниже июньского уровня, в том числе из-за более низкой средней цены нефти Urals в течение месяца.

Мария Удовик