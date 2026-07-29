В результате ночной атаки ВСУ на Крым погибли 2 человека и пострадали 5

В результате ночной атаки на территорию Крыма погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. По словам главы региона, органы власти обеспечат поддержку семьям погибших и раненых.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 28 на 29 июля с 20:00 до 08:00 дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 295 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака была зафиксирована в том числе над территориями Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков