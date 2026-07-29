На Кубани предложили привлекать сотрудников предприятий в мобильные огневые группы

Защиту объектов критической инфраструктуры и предприятий, имеющих значение для экономики Краснодарского края, обсудили на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона. Заседание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк. В обсуждении приняли участие заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств, предприятий, а также главы муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил Вениамин Кондратьев, в настоящее время удары наносятся не только по военным объектам, но и по предприятиям промышленности, агропромышленного комплекса и переработки, имеющим стратегическое значение для экономики. По его словам, Краснодарский край остается одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России, поэтому защита объектов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности страны, является одной из приоритетных задач. Губернатор сообщил, что регион продолжает укреплять систему обороны при содействии военных, при этом предприятия также должны участвовать в обеспечении собственной безопасности.

Начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк заявил, что защита должна распространяться на каждое предприятие, оказывающее влияние на экономику региона. По его словам, участники заседания рассмотрели меры по обеспечению безопасности таких объектов, поскольку ущерб, наносимый предприятиям, затрагивает как экономику, так и жителей края.

По итогам обсуждения участники заседания назвали одним из наиболее эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий создание мобильных огневых групп. Предполагается, что в их состав в первую очередь войдут сотрудники самих организаций. Они будут заключать контракт с Министерством обороны России, однако, как отметили на заседании, не будут направляться в зону специальной военной операции и продолжат работать на своих предприятиях, обеспечивая их защиту.

В ходе заседания также сообщили, что Краснодарский край будет выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тыс. руб. ежемесячно. Такая мера поддержки предусмотрена для сотрудников, которые войдут в состав групп, создаваемых для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий, имеющих значение для экономики региона.

Мария Удовик