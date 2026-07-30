Новым прокурором Кубани стал Виктор Винецкий

Государственный советник юстиции 3-го класса Виктор Винецкий назначен прокурором Краснодарского края. К исполнению обязанностей он приступил 27 июля 2026 года, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Кандидатуру Виктора Винецкого президент Владимир Путин внес для консультаций в Совет Федерации 13 июля. После рассмотрения кандидатуры он был назначен руководителем прокуратуры Краснодарского края.

Виктор Винецкий родился в 1980 году. В 2001 году он окончил Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации во Владивостоке. В органах прокуратуры начал работать в 2002 году помощником прокурора Советского района Владивостока, затем занимал должность следователя прокуратуры этого района.

С 2003 по 2007 год господин Винецкий работал старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Приморского края. В 2007 году был назначен заместителем прокурора Первомайского района Владивостока, где работал до 2012 года.

После этого он продолжил работу в прокуратуре Санкт-Петербурга. С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя прокурора Пушкинского района города. В 2013 году возглавил второй зональный отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, органов МЧС и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга.

В 2013–2015 годах господин Винецкий занимал должность заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга — начальника первого зонального отдела этого управления. С 2015 по 2022 год он был прокурором Невского района Санкт-Петербурга.

С апреля 2022 года Виктор Винецкий занимал должность первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга. На этой должности он курировал вопросы надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, правовой статистики, информационных технологий и защиты информации, а также направления, связанные с финансированием, материально-техническим обеспечением и работой комиссий прокуратуры.

Господин Винецкий награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Ягужинского и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».

Ранее обязанности прокурора Краснодарского края исполнял Александр Трухин. Он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя ведомства с 9 февраля и сменил Сергея Табельского, который 4 февраля получил должность заместителя генерального прокурора России.

Мария Удовик