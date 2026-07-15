Главные новости за 15 июля. Ростов-на-Дону и область

Конкурсный управляющий «Южной Стали» выставил требования к физлицам и компаниям на торги на сумму свыше 200 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). На продажу выставили право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 3 млн руб. (с учётом частичного погашения). По задолженности возбуждено исполнительное производство. Также на торги выставлено право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 76,8 млн руб. и солидарные права требования: к Лысаку Игорю Викторовичу и Строеву Андрею Александровичу — 3,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 15,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу, Строеву Андрею Александровичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 37,7 млн руб. Начальная цена — 57 401 117,4 руб. Исполнительные листы предъявлены к исполнению, на момент публикации погашений не производилось.

В Новочеркасске выставили на продажу пивоваренный завод на улице Фрунзе, 100. Кирпичное производственное здание 1904 года постройки является объектом культурного наследия. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений, запрашиваемая цена — 250 млн руб. Исторически здесь располагался завод братьев Оскара и Германа Базенер. Выходцы из Австрии были известны на Юге России качественным пивом, которое разливали в бутылки с фарфоровыми пробками.

Аграриям Ростовской области для уборки и вывоза зерна с полей требуется 60 тыс. тонн топлива. Это объемы, которые поступают непосредственно на заправку техники, ежедневно выходящей в поле. Об этом в рамках заседания штаба по обеспечению топливом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Совещание провел заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Главной темой стало снабжение аграриев дизелем и бензином в период уборочной кампании в южных регионах страны. Ростовская область формирует в среднем 10% совокупного урожая России.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего предпринимателя, торгующего похоронными принадлежностями. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в июне 2026 года фигурант предложил жителю Ростова-на-Дону за 700 тыс. руб. помочь получить земельный участок для захоронения погибшего участника СВО на одном из городских кладбищ. По его словам, эти деньги предназначались должностным лицам муниципального учреждения.

Конкурсный управляющий Дарья Кузнецова объявила о проведении открытых торгов по продаже ценных бумаг ООО «Племагрофирма "Андреевская"» за 104,9 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ. Единым лотом продаются 43,1 тыс. именных обыкновенных, свободных от обременения акций ЗАО «Морозовское» и 1,8 млн находящихся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер» акций АО «Кропоткинский элеватор».

Конкурсный управляющий Светлана Алесина объявила открытый аукцион по продаже имущества обанкротившегося зернопроизводителя из Ростовской области ООО «Ника». Дебиторскую задолженность предприятия оценили в 34,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу «аксайских рынков». Фигуранты признаны виновными, им назначено от 7,5 до 17 лет колонии. Всего по делу осуждены 15 человек. Главным фигурантам — экс-главе Аксайского района Ростовской области Виталию Борзенко и предпринимателю Кариму Бабаеву, — назначено по 17 лет колонии.

Ростовская область второй год подряд удерживает первую строчку в общероссийском рейтинге затоваренности первичного рынка жилья: по итогам периода с июля 2024 по апрель 2026 года объем невостребованных квартир в регионе достиг 35,5 тыс. единиц, превысив аналогичный показатель Краснодарского края, занявшего вторую позицию. Соответствующие данные были представлены руководителем портала ЕРЗ.РФ Кириллом Холопиком на расширенном заседании комитета по правовым вопросам при Ассоциации застройщиков Краснодарского края и республики Адыгея.