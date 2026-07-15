Пивоваренный завод 19-го века в Новочеркасске выставили за 250 млн рублей

В Новочеркасске выставили на продажу пивоваренный завод на улице Фрунзе, 100. Кирпичное производственное здание 1904 года постройки является объектом культурного наследия. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений, запрашиваемая цена — 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Исторически здесь располагался завод братьев Оскара и Германа Базенер. Выходцы из Австрии были известны на Юге России качественным пивом, которое разливали в бутылки с фарфоровыми пробками. В 1916 году на фоне антинемецких настроений Герман Базенер эмигрировал, а с началом Гражданской войны предприятие прекратило работу. Впоследствии завод национализировали и реконструировали. В 1939 году власти приняли решение его восстановить, выделив на это более 2 млн руб., однако полноценный запуск состоялся лишь в 1946 году.

На территории сохранились котельная, подвал и собственные инженерные сети. Часть помещений в настоящее время арендуют рыбный магазин, автосервис, ресторан и сеть супермаркетов.

Мария Хоперская