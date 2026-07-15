Дебиторку донского зернопроизводителя продают с торгов за 34,7 млн рублей

Конкурсный управляющий Светлана Алесина объявила открытый аукцион по продаже имущества обанкротившегося зернопроизводителя из Ростовской области ООО «Ника». Дебиторскую задолженность предприятия оценили в 34,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отдельными лотами на торги выставлены права требования к ООО «М-Трастрой-19» за 15 млн руб., ООО «ЭКО Стрижамент» за 1,8 млн руб. и частным лицам: Исламу Чолондурову (1,1 млн руб.), Дукваху Мусалаеву (488 тыс. руб.), Беслану Газимагомадову (418 тыс. руб.), Хизиру Магамадову (449 тыс. руб.), Шамилю Абуеву (900 тыс. руб.), Магомедхабибу Габибову (180 тыс. руб.), Адаму Чолондурову (12,8 млн руб.) и ИП Адилю Алиеву (1,7 млн руб.).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля по 24 августа 2026 года. Торги пройдут на электронной торговой площадке «Альфа-лот». Их шаг составляет 5%, задаток — 20% для всех лотов.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Ника» признано несостоятельным 23 ноября 2023 года с общей суммой долга перед кредиторами в 137,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника» зарегистрировано в Морозовском районе Ростовской области 6 мая 2000 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Учредитель — Савнапи Багацева. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

В 2025 году зернопроизводитель показал нулевую выручку, при этом чистый убыток компании составил 5,3 млн руб.

Наталья Белоштейн