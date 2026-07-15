Донским аграриям для уборки и вывоза зерна требуется 60 тысяч тонн топлива

Аграриям Ростовской области для уборки и вывоза зерна с полей требуется 60 тыс. тонн топлива. Это объемы, которые поступают непосредственно на заправку техники, ежедневно выходящей в поле. Об этом в рамках заседания штаба по обеспечению топливом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Совещание провел заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Главной темой стало снабжение аграриев дизелем и бензином в период уборочной кампании в южных регионах страны. Ростовская область формирует в среднем 10% совокупного урожая России.

Соответствующая потребность была озвучена на заседании штаба, в котором помимо представителей Минэнерго и Минсельхоза участвовали представители топливных компаний. Последние подтвердили наличие необходимых запасов. Сейчас прорабатывается вопрос доведения лимитов до регионов.

Мария Хоперская