Осужденным по делу «аксайских рынков» назначили сроки до 17 лет колонии

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу «аксайских рынков». Фигуранты признаны виновными, им назначено от 7,5 до 17 лет колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко в суде на оглашении приговора

Фото: Василий Дерюгин Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко в суде на оглашении приговора

Фото: Василий Дерюгин

Всего по делу осуждены 15 человек. Главным фигурантам — экс-главе Аксайского района Ростовской области Виталию Борзенко и предпринимателю Кариму Бабаеву, — назначено по 17 лет колонии.

Уголовное дело связано с масштабной проверкой рынков в Аксайском районе весной 2021 года. Тогда правоохранители установили, что большинство торговых площадок, расположенных вдоль трассы М4 «Дон» на выезде из Ростова-на-Дону, работали в течение многих лет незаконно.

По версии следствия, работа рынков была организована преступным сообществом, в которое помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева вошли директор Аксайского рынка Иван Ситько, сотрудники районной администрации и работники аффилированных компаний. Незаконный доход группы был оценен следователями в не менее чем в 236 млн руб.

Кристина Федичкина