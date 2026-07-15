Ростовская область заняла первое место в стране по затоваренности новостройками

Ростовская область второй год подряд удерживает первую строчку в общероссийском рейтинге затоваренности первичного рынка жилья: по итогам периода с июля 2024 по апрель 2026 года объем невостребованных квартир в регионе достиг 35,5 тыс. единиц, превысив аналогичный показатель Краснодарского края, занявшего вторую позицию. Соответствующие данные были представлены руководителем портала ЕРЗ.РФ Кириллом Холопиком на расширенном заседании комитета по правовым вопросам при Ассоциации застройщиков Краснодарского края и республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно озвученной статистике, за период с июля 2024 по апрель 2026 года в Ростовской области было реализовано 41,7 тыс. квартир. При этом застройщики вывели на рынок 77,3 тыс. новых объектов — почти вдвое больше. Разрыв между этими показателями сформировал накопленный остаток нераспроданного жилья в размере 35,5 тыс. единиц.

На второй позиции рейтинга закрепился Краснодарский край. По словам господина Холопика, там за аналогичный временной отрезок было продано 70 тысяч квартир, тогда как на рынок поступило 101 тыс. Объем непроданного жилья в регионе составил 31,2 тыс. единиц.

В масштабах всей страны картина также остается напряженной: совокупный нераспроданный фонд новостроек достиг 305,8 тыс. квартир при общем объеме продаж в 1,2 млн объектов за тот же период.

Примечательно, что Ростовская область занимала лидирующую позицию в аналогичном рейтинге и годом ранее — по данным на начало четвертого квартала 2025 года показатель затоваренности в регионе фиксировался на той же отметке в 35,5 тыс. единиц. Тогда Кирилл Холопик указывал на структурный дисбаланс рынка: темпы запуска новых проектов существенно опережали темпы их реализации, тогда как покупательская активность резко просела после сворачивания программ льготного ипотечного кредитования и удорожания рыночных займов.

Станислав Маслаков