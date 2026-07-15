На Дону долги «Южной Стали» на сумму свыше 200 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий «Южной Стали» выставил требования к физлицам и компаниям на торги на сумму свыше 200 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставили право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 3 млн руб. (с учётом частичного погашения). По задолженности возбуждено исполнительное производство.

Также на торги выставлено право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 76,8 млн руб. и солидарные права требования: к Лысаку Игорю Викторовичу и Строеву Андрею Александровичу — 3,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 15,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу, Строеву Андрею Александровичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 37,7 млн руб. Начальная цена — 57 401 117,4 руб. Исполнительные листы предъявлены к исполнению, на момент публикации погашений не производилось.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная сталь» зарегистрировано в 2018 году в городе Шахты. Компания занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Учредителем компании является Дмитрий Гладилов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Кроме того, среди лотов: право требования к ООО «Тихий Дон–3000» на сумму 1,9 млн руб., право требования к ООО MET INVEST (Грузия) на сумму 66,1 млн руб. Сведений о деятельности и платёжеспособности организации в открытых источниках не обнаружено.

Первый этап по всем лотам начинается 20 июля. Шаг снижения начальной цены на каждом этапе составляет 35% для лотов 1–4 и 50% для лота 5. Цена последнего этапа является минимальной (ценой отсечения).

Арбитражный суд Ростовской области в январе 2020 года признал ООО «Южная сталь» несостоятельным (банкротом). Поводом для возбуждения дела послужило заявление Виктора Некислых, поданное 11 октября 2019 года.

Согласно материалам дела, Виктор Некислых работал в ООО «Южная сталь» в должности ведущего специалиста по материально-техническому снабжению и сбыту на основании трудового договора № 000005 от 15 августа 2018 года. 29 марта 2019 года стороны подписали соглашение о расторжении договора, по условиям которого компания взяла на себя обязательство выплатить сотруднику компенсацию в размере 12-кратного среднемесячного заработка.

Поскольку долг погашен не был, Шахтинский городской суд Ростовской области решением от 29 августа 2019 года по делу № 2-3932/2019 взыскал с ООО «Южная сталь» в пользу Некислых 634 тыс. руб.

22 октября 2019 года Некислых уступил право требования этой задолженности ООО «Торгмет», заключив соответствующий договор цессии. В связи с этим ООО «Торгмет» обратилось в арбитражный суд с заявлением о процессуальной замене кредитора.

Тат Гаспарян