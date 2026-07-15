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Ценные бумаги донской племагрофирмы продают с торгов за 105 млн рублей

Конкурсный управляющий Дарья Кузнецова объявила о проведении открытых торгов по продаже ценных бумаг ООО «Племагрофирма "Андреевская"» за 104,9 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Единым лотом продаются 43,1 тыс. именных обыкновенных, свободных от обременения акций ЗАО «Морозовское» и 1,8 млн находящихся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер» акций АО «Кропоткинский элеватор».

ООО «Племагрофирма "Андреевская"» было признано банкротом в мае 2025 года. Имущество предприятия, включающее в себя ценные бумаги и производственный комплекс, оценили в 2,6 млрд руб.

В отношении предприятия до 29 ноября 2025 года было введено конкурсное производство, которое продолжается до сих пор из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попыток реализовать имущество. На момент банкротства общий долг предприятия перед кредиторами превысил 2,4 млрд руб.

Подробности — в материале «Акции пустят с молотка».

Наталья Белоштейн

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