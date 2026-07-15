Владельца похоронного бизнеса в Ростове задержали по делу о взяточничестве

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего предпринимателя, торгующего похоронными принадлежностями. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в июне 2026 года фигурант предложил жителю Ростова-на-Дону за 700 тыс. руб. помочь получить земельный участок для захоронения погибшего участника СВО на одном из городских кладбищ. По его словам, эти деньги предназначались должностным лицам муниципального учреждения.

В момент получения денег подозреваемого задержали сотрудники УФСБ по Ростовской области. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы фигуранта прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Мария Хоперская