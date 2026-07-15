Главные новости за 15 июля. Сочи

Сильный ливень вечером 14 июля и утром 15 июля подтопил отдельные участки дорог в Сочи, особенно в Дагомысе, где вода в реке Ира достигла опасных отметок и переливалась через мост. Синоптики продлили экстренное предупреждение о грозах, граде и смерчах до 16 июля по всему краю, призвав жителей и туристов избегать горных районов и не парковать машины под опасными объектами.

По состоянию на утро 15 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций, однако на 30 из них действуют ограничения: бензин и дизель отпускают только в баки автомобилей и не более 30 литров на машину. Бензин АИ-92 есть на 30 заправках, АИ-95 — на 29, АИ-100 — на 23, дизтопливо — на 39, газ — на 11, при этом на станциях «Лукойл» и «Роснефти» часть топлива доступна только по картам, а четыре АЗС временно закрыты, еще четыре — на ремонте.

Директором правового департамента администрации Сочи назначен Вячеслав Гузенко, с апреля исполнявший обязанности руководителя. Предшественник Роман Рябцев с 28 марта под домашним арестом по делу о посредничестве во взяточничестве.

Семен Тябин покинул пост управляющего делами администрации Сочи по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен Денис Деряга, его биография в открытых источниках отсутствует.

Сергей Коновалов ушел с поста первого заместителя главы Сочи по собственному желанию, его обязанности перешли к Сергею Сомко. Господин Коновалов работал в мэрии с 2019 года, возглавлял департамент финансов, а с августа 2024 года был первым замом.

В аэропорту Пулково транспортные полицейские раскрыли кражу 4 тыс. евро из сумки, оставленной 25-летним пассажиром у терминала оплаты парковки. Подозреваемая — 35-летняя жительница Петербурга — похитила деньги, сдала вещи в стол находок и вылетела в Сочи.