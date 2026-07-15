В Сочи бензин и дизель доступны на большинстве работающих АЗС

По состоянию на утро 15 июля в Сочи продолжают работу 50 автозаправочных станций. При этом на 30 АЗС по решению собственников сохраняются ограничения на отпуск топлива: бензин и дизель реализуют только в топливные баки автомобилей и не более 30 литров на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации городских властей, бензин АИ-100 имеется в наличии на 23 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 29 АЗС, АИ-92 — на 30 станциях. Дизельное топливо доступно на 39 заправках, сжиженный газ — на 11.

На одной автозаправочной станции сети «Лукойл» и двух АЗС «Роснефти» приобрести горючее можно только по топливным картам. Кроме того, еще на пяти станциях «Лукойл» аналогичное ограничение действует только в отношении бензина, тогда как дизельное топливо на этих заправках отпускают без использования топливных карт.

Еще четыре автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива. Еще четыре АЗС находятся на плановом ремонте.

В администрации города также напомнили, что в соответствии с внутренними регламентами топливных сетей автозаправочные станции временно приостанавливают работу на период действия сигнала воздушной тревоги. Такая мера применяется для обеспечения безопасности работников и посетителей.

После отмены сигнала станции не возобновляют работу сразу. Согласно установленному порядку, выдерживается интервал продолжительностью от 15 до 20 минут. Если в течение этого времени повторный сигнал не поступает, автозаправочные станции возвращаются к работе в штатном режиме.

Городские власти призвали автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не приобретать топливо впрок, отметив, что о любых изменениях в работе автозаправочной сети будет сообщено дополнительно.

Мария Удовик