Первый замглавы Сочи Сергей Коновалов покинул свой пост

Сергей Коновалов оставил должность первого заместителя главы Сочи. Он покинул пост по собственному желанию, сообщили «Ъ-Сочи» в администрации города-курорта. Его обязанности перешли заместителю мэра по вопросам курортов, туризма и потребсферы Сергею Сомко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Коновалов

Фото: пресс-служба администрации Сочи Сергей Коновалов

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным СМИ, Сергей Коновалов окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «финансы и кредит». С 2003 по 2005 год работал в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края. Потом занимал разные должности в департаменте по финансам, бюджету и контролю в Гулькевичском районе. С 2010 по 2013 год работал в отделе казначейского контроля финансового управления в том же муниципальном образовании. Затем год был замначальника отдела организации оперативной службы в Сочинском филиале ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. С 2015 по 2016 год работал главным бухгалтером Гулькевичского строительного техникума. Год занимал должности начальника бюджетного отдела, замначальника финансового управления в администрации Тбилисского района. С 2017 по 2019 год работал в кубанском министерстве финансов. Потом возглавил департамент по финансам и бюджету администрации Сочи. В августе 2024 года стал первым заместителем мэра.

Сергею Сомко 46 лет. В 2001 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «экология». Затем в этом учебном заведении получил юридическое образование.

В 2008 году Сергей Сомко пришел в департамент по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года, созданный в структуре администрации Краснодарского края. Там он замещал различные должности: от главного консультанта до первого заместителя руководителя. В 2014 году возглавил региональный департамент олимпийского наследия.

С 2018 по 2019 год Сергей Сомко был директором департамента городского хозяйства администрации Сочи. В 2020 перешел в ООО «Институт "Шельф"». В 2024 году вернулся в мэрию города-курорта и возглавил департамент курортов, туризма и потребительской сферы. В июне 2025-го стал заместителем мэра по вопросам курортов, туризма и потребсферы.

Андрей Куценко