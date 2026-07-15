Семен Тябин оставил пост управляющего делами мэрии Сочи

Семен Тябин оставил должность управляющего делами администрации Сочи. Он покинул пост по собственному желанию, сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Тябин

Фото: пресс-служба администрации Сочи Семен Тябин

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Исполняющим обязанности управляющего делами стал Денис Деряга. В открытых источниках его биография отсутствует.

«Ъ-Сочи» писал, что директором правового департамента горадминистрации стал Вячеслав Гузенко. Ранее это подразделение возглавлял Роман Рябцев. 28 марта его отправили под домашний арест по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дмитрий Холодный