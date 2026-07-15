У побережья Сочи появились воронки на фоне непогоды

У берегов Сочи очевидцы сняли воронки, формирующиеся над акваторией Черного моря. Кадры появились на фоне действующего на курорте штормового предупреждения, предусматривающего возможность образования смерчей над морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

По словам очевидцев, воронки начали набирать силу у побережья Сочи. Ранее синоптики предупреждали, что до конца суток на территории курорта сохраняется вероятность формирования смерчей над акваторией Черного моря наряду с другими опасными погодными явлениями.

Накануне и утром 15 июля на курорте прошли сильные ливни. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, городская инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В администрации Сочи сообщили, что серьезных повреждений не зафиксировали, общественный транспорт курсирует по расписанию, а движение по федеральной трассе не прерывалось.

По информации городских властей, коммунальные службы оперативно устранили основные последствия непогоды. Несколько упавших деревьев уже убрали. Реки не выходили из берегов, однако в районе реки Бзугу превентивно включали систему речевого оповещения из-за прогнозируемого подъема уровня воды.

К пяти часам утра количество выпавших осадков достигло 51 мм. После получения штормового предупреждения городские службы и хозяйствующие субъекты приняли превентивные меры для подготовки к ухудшению погодных условий.

Во время наиболее интенсивных осадков в отдельных районах фиксировали кратковременные подтопления. В администрации пояснили, что они были связаны с резким увеличением объема дождевой воды. После снижения интенсивности ливня вода в большинстве мест ушла самотеком.

В настоящее время коммунальные службы продолжают устранять локальные последствия непогоды на отдельных участках курорта. Специализированные бригады работают в местах, где еще требуется проведение восстановительных мероприятий.

Штормовое предупреждение на территории Сочи продолжает действовать до конца суток. По данным синоптиков, в городе сохраняется вероятность сильных дождей и гроз, местами возможны град и шквалистый ветер. Также не исключены резкий подъем уровня воды в реках, сход селевых потоков в горной местности и формирование смерчей над акваторией Черного моря.

Мария Удовик