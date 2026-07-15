У побережья Сочи появились воронки на фоне непогоды
У берегов Сочи очевидцы сняли воронки, формирующиеся над акваторией Черного моря. Кадры появились на фоне действующего на курорте штормового предупреждения, предусматривающего возможность образования смерчей над морем.
Фото: Telegram-канал Типичный Сочи
По словам очевидцев, воронки начали набирать силу у побережья Сочи. Ранее синоптики предупреждали, что до конца суток на территории курорта сохраняется вероятность формирования смерчей над акваторией Черного моря наряду с другими опасными погодными явлениями.
Накануне и утром 15 июля на курорте прошли сильные ливни. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, городская инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В администрации Сочи сообщили, что серьезных повреждений не зафиксировали, общественный транспорт курсирует по расписанию, а движение по федеральной трассе не прерывалось.
По информации городских властей, коммунальные службы оперативно устранили основные последствия непогоды. Несколько упавших деревьев уже убрали. Реки не выходили из берегов, однако в районе реки Бзугу превентивно включали систему речевого оповещения из-за прогнозируемого подъема уровня воды.
К пяти часам утра количество выпавших осадков достигло 51 мм. После получения штормового предупреждения городские службы и хозяйствующие субъекты приняли превентивные меры для подготовки к ухудшению погодных условий.
Во время наиболее интенсивных осадков в отдельных районах фиксировали кратковременные подтопления. В администрации пояснили, что они были связаны с резким увеличением объема дождевой воды. После снижения интенсивности ливня вода в большинстве мест ушла самотеком.
В настоящее время коммунальные службы продолжают устранять локальные последствия непогоды на отдельных участках курорта. Специализированные бригады работают в местах, где еще требуется проведение восстановительных мероприятий.
Штормовое предупреждение на территории Сочи продолжает действовать до конца суток. По данным синоптиков, в городе сохраняется вероятность сильных дождей и гроз, местами возможны град и шквалистый ветер. Также не исключены резкий подъем уровня воды в реках, сход селевых потоков в горной местности и формирование смерчей над акваторией Черного моря.