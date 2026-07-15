Мощный ливень накрыл улицы Сочи

Сильный ливень, прошедший вечером 14 июля и утром 15 июля, привел к подтоплению отдельных участков дорог в Сочи. По данным местных пабликов, из-за интенсивных осадков движение на некоторых улицах оказалось затруднено, а часть автомобилистов отказалась преодолевать затопленные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ира достиг опасных отметок. В опубликованных в местных сообществах видеозаписях видно, что потоки воды переливаются через мост.

Накануне синоптики предупреждали жителей и гостей курорта о резком ухудшении погодных условий. На 15 июля в Сочи прогнозировали сильные грозовые ливни, местами с градом и порывами ветра. Также специалисты предупреждали о вероятности резкого подъема уровня воды в реках, риске схода селевых потоков в горной местности и возможности формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продолжает действовать до 16 июля не только на территории Сочи, но и по всему Краснодарскому краю. По прогнозам синоптиков, сильные дожди, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым ветром, начались днем 14 июля и сохранятся в течение нескольких суток.

Ранее жителям и туристам рекомендовали отказаться от отдыха вблизи устьев рек, не выходить в горные районы во время действия штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб и прогнозами погоды.

Мария Удовик