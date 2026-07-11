Главные новости за 11 июля. Кавказ

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подписал распоряжение о введении режима ЧС на подведомственной территории. Поводом послужили последствия сильных дождей, нарушивших работу коммунальной инфраструктуры и повредивших около 110 метров дорожного полотна. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации.

Таможенный контроль в аэропорту Махачкалы выявил в багаже 38-летнего гражданина России крупную сумму наличных — 177 млн руб., которую тот намеревался переправить в Бишкек без документов, соответствующих требованиям российского законодательства, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как в ночь с 8 на 9 июля беспилотники атаковали промышленный объект «Роснефть-Ставрополье» в хуторе Вязники, спровоцировав масштабное возгорание, охватившее резервуары с горючими материалами, следует из опубликованного постановления окружной администрации.

Мощные ливни, обрушившиеся на Дагестан 8 июля 2025 года, уничтожили дорожную инфраструктуру в семи районах республики, оставив в транспортной изоляции 53 населенных пункта, где проживают свыше 14 тыс. человек, сообщает министерство транспорта Республики Дагестан.

«Нежилое помещение» площадью 456,7 кв. м с магазинами, аптекой, кафе и СПА в курортном Домбае повторно выставлено на открытый аукцион с начальной ценой 31,5 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств. На площадке «Центр дистанционных торгов» открылся прием заявок на коммерческую недвижимость в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. Лот расположен по адресу: улица Карачаевская, 60, его площадь составляет 456,7 кв. м. Стартовая цена определена в 31,5 млн руб., торговый шаг — 1,575 млн руб. Подача заявок открыта с 13 июля по 15 августа, сами торги намечены на 21 августа 2026 года. Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения его экземпляра и перечислить оплату не позднее чем через 30 дней после подписания. Ознакомление с документацией — по предварительной записи у организатора.

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел экстренное совещание по ситуации с топливообеспечением в республике: приоритет в получении горючего отдан экстренным службам и аграрному сектору, полицейские дежурства введены на крупных АЗС, а объем поставок нефтепродуктов в регионе за последние дни более чем удвоился, написал глава республики в своем Telegram-канале.

Паводок в Гергебильском районе Дагестана нанес серьезный удар по местному агропромышленному сектору. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации: стихия уничтожила десятки гектаров сельскохозяйственных угодий, погубила скот и разорила пасеки. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов сообщил в своем Telegram-канале, что держит ситуацию под личным контролем.

Администрация Невинномысска анонсировала масштабное преобразование сквера Химиков стоимостью почти 193 млн руб., однако объявленный тендер был аннулирован прежде, чем дошел до определения подрядчика, следует из данных ЕАИС Закупки.