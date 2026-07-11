Предпринятые меры не помогли преодолеть топливный кризис в Карачаево-Черкесии

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел экстренное совещание по ситуации с топливообеспечением в республике: приоритет в получении горючего отдан экстренным службам и аграрному сектору, полицейские дежурства введены на крупных АЗС, а объем поставок нефтепродуктов в регионе за последние дни более чем удвоился, написал глава республики в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, в условиях ограниченного предложения топлива первоочередное право на заправку получили машины экстренных и жизнеобеспечивающих служб. Отдельно под усиленный контроль взято снабжение горючим агропромышленного комплекса — с учетом сезонной нагрузки на сельхозпредприятия.

На федеральном уровне республика действует в тесном взаимодействии с Оперативным штабом: региональные власти ежедневно передают актуальные данные о положении дел, а совместная работа с Министерством энергетики России и вертикально интегрированными поставщиками нефтепродуктов направлена на исключение перебоев в поступлении топлива.

Для поддержания общественного порядка и профилактики дорожно-транспортных происшествий подразделения МВД по КЧР организовали дежурство непосредственно на крупных автозаправочных станциях. Господин Темрезов отдельно поблагодарил сотрудников ведомства за оперативное реагирование.

Что касается розничной продажи бензина частным автовладельцам, ситуация, по оценке главы республики, остается сложной. Сеть АЗС «Роснефти» функционирует в штатном режиме, при этом компания за минувшие дни нарастила внутренние поставки более чем в два раза. Тем не менее ограничения на отпуск нефтепродуктов в одни руки сохраняются, а у колонок выстраиваются значительные очереди.

Мониторинг розничных цен на горючее и контроль за недопущением контрафактной продукции на рынок ведут совместно Управление федеральной антимонопольной службы, прокуратура и министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесии.

По итогам совещания Рашид Темрезов выдал ряд поручений профильным ведомствам. Министерству транспорта республики предписано обеспечить строгое соблюдение расписания общественного транспорта, включая межмуниципальные маршруты, — с тем чтобы компенсировать возросшую нагрузку из-за ограничений на заправках.

Станислав Маслаков