Ливни отрезали 53 дагестанских села от внешнего мира

Мощные ливни, обрушившиеся на Дагестан 8 июля 2025 года, уничтожили дорожную инфраструктуру в семи районах республики, оставив в транспортной изоляции 53 населенных пункта, где проживают свыше 14 тыс. человек, сообщает министерство транспорта Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

Масштабное стихийное бедствие охватило горные районы Дагестана после мощных ливней, прошедших 8 июля. Интенсивные осадки спровоцировали разрушение дорожного покрытия, сходы селевых потоков и камнепады, в результате чего десятки сел оказались отрезаны от внешнего мира.

По данным республиканского министерства транспорта, транспортное сообщение прервано с 53 населенными пунктами. Разрушения зафиксированы в Агульском, Гунибском, Дахадаевском, Рутульском, Тляратинском, Унцукульском и Чародинском районах. Под удар стихии попала дорожная инфраструктура регионального и межмуниципального значения: размыты участки трасс, обрушены мостовые переходы.

Наиболее острая ситуация сложилась в Унцукульском районе, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужило не только повреждение дорожного полотна протяженностью 110 метров, но и перебои с водоснабжением: днем 10 июля на местной насосной станции произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего подача воды была временно прекращена. В сёлах района насчитывается более 14 тыс. жителей.

Параллельно в Левашинском, Кайтагском и Гумбетовском районах из-за угрозы подтоплений начата эвакуация населения.

Для противодействия последствиям паводков региональная администрация сформировала добровольческий отряд численностью 135 человек. В его состав вошли в том числе участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Волонтеры задействованы на наиболее пострадавших участках.

Стихия нанесла удар по труднодоступным горным территориям, где альтернативные маршруты зачастую отсутствуют, а восстановление разрушенных дорог в условиях продолжающихся осадков существенно осложнено.

Станислав Маслаков